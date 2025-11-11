Chcesz wiedzieć wszystko o Heweliuszu? Mam coś idealnego

Ładowanie...

"Heweliusz" to fabularyzowany serial Netfliksa oparty na prawdziwej historii zatonięcia polskiego promu MF Jan Heweliusz. W wyniku sztormu i innych czynników, które złożyły się na katastrofę, zginęło 56 osób, w tym 20 marynarzy i 36 pasażerów. Uratowano jedynie 9 członków załogi. Produkcja w reżyserii Jana Holoubka i na podstawie scenariusza autorstwa Kaspra Bajona nie opowiedziała jednak o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w rzeczywistości. Oto źródła, które pozwolą zainteresowanym tą historią zagłębić się w nią jeszcze bardziej.

Heweliusz - gdzie znaleźć informacje na temat zatonięcia promu?

Jeśli po seansie "Heweliusza" jesteście ciekawi, jak wyglądała prawdziwa historia, to warto przeczytać reportaż Adama Zadwornego - "Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku". W tej nieco ponad 200-stronicowej pozycji autor w sposób niezwykle wciągający opowiada historię zatonięcia polskiego promu. W przygotowaniu reportażu korzystał z akt i przeprowadzał rozmowy z rodzinami ofiar, ekspertami oraz ocalałymi marynarzami.

Adam Zadworny - Heweliusz. Tajemnica katastrofy na Bałtyku

Innym źródłem informacji, które może sprawić, że zainteresowani sprawą zatonięcia Heweliusza dowiedzą się o niej więcej, jest podcast Polskiego Radia. Jego autorem jest dziennikarz Roman Czerajek, który po 30 latach od tragedii na nowo bada temat w ramach dziennikarskiego śledztwa. W swoim podcaście wykorzystuje archiwalne nagrania, wśród których znajdują się te nigdy nie emitowane. W materiał wplata również opinie ekspertów oraz relacje świadków. Podcast składa się z kilku części.

W TVP VOD dostępny jest również 50-minutowy film dokumentalny "Zagadka Heweliusza" w reżyserii Ernesta Saja i na podstawie scenariusza Adama Zadwornego. Produkcja odsłania kulisy jednej z największych tragedii w historii polskiej żeglugi. Widzowie mają okazję przyjrzeć się analizie przyczyn katastrofy oraz obalaniu teorii spiskowych przez twórców. W dokumencie zawarto relacje ocalałych z katastrofy, m.in. Bogdana Zakrzewskiego, Jerzego Petruka i Janusza Lamka, dzięki czemu widzowie mogą zapoznać się z nieznanymi dotąd faktami.

Fani serialu Netfliksa, którzy szukają kolejnej historii z elementami fikcji, mogą również zapoznać się z książką "Katastrofa Heweliusza" autorstwa Katarzyny Janiszewskiej. W tym fabularyzowanym reportażu autorka snuje wizję na temat tego, jak mogły wyglądać ostatnie chwile promu oraz osób, które znajdowały się na pokładzie.

Katarzyna Janiszewska - Katastrofa Heweliusza

Anna Bortniak 11.11.2025 06:06

