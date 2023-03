Rowling rozmawiała ze swoimi fanami pod pseudonimem, a i tak ją wyrzucili

Dostawałam wiele gróźb. To była ogromna ilość. Spotyka to właściwie każdą kobietę, która zabiera głos w tej sprawie. Doszło nawet do seksualnych pogróżek w stylu: "Chcę, abyś udławiła się moim wielkim, transpłciowym tyłkiem". (...) Nie sądzę, by ktoś naprawdę miał to na myśli. Chodzi o poniżenie i upokarzanie. Ktoś może stwierdzić, że to wcale nie jest groźba. Możliwe, że ma rację. To po prostu bardzo nieprzyjemne, gdy czyta się takie słowa, szczególnie w tak wielkiej liczbie wiadomości, w jakiej je otrzymywałam.