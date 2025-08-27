Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu

Ładowanie...

„Lista śmierci” („The Terminal List”) z Chrisem Prattem i Taylorem Kitschem miała swoją premierę trzy lata temu - w lipcu 2022 r. Choć produkcja ma swoje wady, subskrybenci Prime Video oglądali ją na potęgę. Podkreślali, że choć fabuła nie jest wolna od mielizn, to klimat, zdjęcia, muzyka i - przede wszystkim - świetni bohaterowie sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Nic dziwnego, że Amazon postanowił zrealizować spin-off - firma oficjalnie ogłosiła, że był to jeden z najchętniej streamowanych seriali akcji na platformie.



Oryginał skupia się na komandorze podporuczniku Jamesie Reece'ie, który wkracza na ścieżkę zemsty, szukając tajemniczych spiskowców stojących za śmiercią jego całego plutonu. Znajdując się już poza strukturami wojskowymi, były NAVY Seal korzysta z dwóch dekad doświadczeń na służbie, by wytropić winnych.

Lista śmierci: Mroczny wilk - premiera w Prime Video

„The Terminal List: Dark Wolf” skupia się na innej postaci, czyli na znanym z poprzedniego serialu Benie Edwardsie (Kitsch). Przed wydarzeniami z „Listy śmierci” ten komandos zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się w nią zagłębia, tym trudniej jest mu pohamować swoje mroczne impulsy. Mówi się, że każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben?

„Mroczny wilk” to intensywny, brutalny tytuł pełen akcji i napięcia. Do biblioteki Prime Video trafiły dziś trzy pierwsze odcinki (trwające 55-67 minut). Pozostałe będą tam wpadać w tygodniowych odstępach - w każdą środę o 9:00 rano.

Lista śmierci: Mroczny wilk - ile odcinków? Kiedy premiera kolejnych epizodów?

Nowa „Lista śmierci” obejmuje 7 epizodów:

Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 1-3 - premiera 27 sierpnia

Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 4 - premiera 3 września

Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 5 - premiera 10 września

Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 6 - premiera 17 września

Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 7 - premiera 24 września

Lista śmierci: Mroczny wilk: obsada

Taylor Kitsch - Ben Edwards

Tom Hopper - Raife Hastings

Dar Salim - Mo Farooq

Robert Wisdom - Jed Haverford

Luke Hemsworth - Jules Landsy

Rona-Lee Shimon - Eliza Perash

Chris Pratt - James Reece (gościnnie)

Serial obejrzycie tutaj:

Michał Jarecki 27.08.2025 15:02

