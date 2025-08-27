REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu

Dziś - 27 sierpnia - na Prime Video debiutuje spin-off wielkiego hitu platformy. Amazon poszedł za ciosem i postanowił rozwinąć uniwersum swojego serialu o znakomitej oglądalności.

Michał Jarecki
lista śmierci mroczny wilk
REKLAMA

„Lista śmierci” („The Terminal List”) z Chrisem Prattem i Taylorem Kitschem miała swoją premierę trzy lata temu - w lipcu 2022 r. Choć produkcja ma swoje wady, subskrybenci Prime Video oglądali ją na potęgę. Podkreślali, że choć fabuła nie jest wolna od mielizn, to klimat, zdjęcia, muzyka i - przede wszystkim - świetni bohaterowie sprawiają, że trudno oderwać się od ekranu. Nic dziwnego, że Amazon postanowił zrealizować spin-off - firma oficjalnie ogłosiła, że był to jeden z najchętniej streamowanych seriali akcji na platformie.

Oryginał skupia się na komandorze podporuczniku Jamesie Reece'ie, który wkracza na ścieżkę zemsty, szukając tajemniczych spiskowców stojących za śmiercią jego całego plutonu. Znajdując się już poza strukturami wojskowymi, były NAVY Seal korzysta z dwóch dekad doświadczeń na służbie, by wytropić winnych. 

REKLAMA

Lista śmierci: Mroczny wilk - premiera w Prime Video

„The Terminal List: Dark Wolf” skupia się na innej postaci, czyli na znanym z poprzedniego serialu Benie Edwardsie (Kitsch). Przed wydarzeniami z „Listy śmierci” ten komandos zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się w nią zagłębia, tym trudniej jest mu pohamować swoje mroczne impulsy. Mówi się, że każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben?

„Mroczny wilk” to intensywny, brutalny tytuł pełen akcji i napięcia. Do biblioteki Prime Video trafiły dziś trzy pierwsze odcinki (trwające 55-67 minut). Pozostałe będą tam wpadać w tygodniowych odstępach - w każdą środę o 9:00 rano.

Lista śmierci: Mroczny wilk - ile odcinków? Kiedy premiera kolejnych epizodów?

Nowa „Lista śmierci” obejmuje 7 epizodów:

  • Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 1-3 - premiera 27 sierpnia
  • Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 4 - premiera 3 września
  • Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 5 - premiera 10 września
  • Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 6 - premiera 17 września
  • Lista śmierci: Mroczny wilk - odc. 7 - premiera 24 września

Lista śmierci: Mroczny wilk: obsada

  • Taylor Kitsch - Ben Edwards
  • Tom Hopper - Raife Hastings
  • Dar Salim - Mo Farooq
  • Robert Wisdom - Jed Haverford
  • Luke Hemsworth - Jules Landsy
  • Rona-Lee Shimon - Eliza Perash
  • Chris Pratt - James Reece (gościnnie)
Serial obejrzycie tutaj:
Prime Video
MROCZNY WILK
Prime Video
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
27.08.2025 15:02
Tagi: akcjaChris PrattPrime VideoTaylor Kitsch
Najnowsze
14:33
Wystartował MFF w Wenecji 2025. Gdzie obejrzeć relację?
Aktualizacja: 2025-08-27T14:33:01+02:00
11:08
Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale
Aktualizacja: 2025-08-27T11:08:06+02:00
10:43
Thunderbolts*: gdzie obejrzeć film online? Nowość Marvela już jest
Aktualizacja: 2025-08-27T10:43:19+02:00
10:31
Adaptacja książki Kinga jest tak dobra, że będzie 2. sezon. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-27T10:31:22+02:00
9:32
Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł
Aktualizacja: 2025-08-27T09:32:18+02:00
20:26
Nowy serial z uniwersum wiedźmina to katastrofa. "Dosłownie wszystko poszło nie tak"
Aktualizacja: 2025-08-26T20:26:44+02:00
20:11
Najlepsze komedie na HBO Max. 15 propozycji na wieczór
Aktualizacja: 2025-08-26T20:11:00+02:00
19:41
Darren Aronofsky: filmy. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-08-26T19:41:00+02:00
19:13
Netflix ma nową strategię. Nowy serial nie został pokazany w całości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:13:00+02:00
18:57
Tylko jednego w tym serialu Netfliksa nie ma. Nudy
Aktualizacja: 2025-08-26T18:57:38+02:00
16:29
Nowa animacja twórcy BoJacka Horsemana to smutek podszyty śmiechem
Aktualizacja: 2025-08-26T16:29:50+02:00
14:15
Ta scena z Gry o tron oburzyła widzów. Po latach aktorka wyznaje: jestem z niej dumna
Aktualizacja: 2025-08-26T14:15:33+02:00
13:40
Klasa czy obciach? Netflix zaskoczył mnie dziwnym serialem
Aktualizacja: 2025-08-26T13:40:59+02:00
12:22
Netflix robi serial z ekipą Detektywa i Yellowstone
Aktualizacja: 2025-08-26T12:22:24+02:00
10:18
Nowego Supermana obejrzysz już online. Gdzie jest dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-26T10:18:19+02:00
9:54
Woody Allen zaliczył upadek totalny. Teraz łasi się do Rosji
Aktualizacja: 2025-08-26T09:54:47+02:00
8:34
Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark
Aktualizacja: 2025-08-26T08:34:27+02:00
19:31
Together - recenzja filmu. Body horror idealny na randkę
Aktualizacja: 2025-08-25T19:31:00+02:00
18:52
To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-25T18:52:20+02:00
16:24
Chrzest ogniem: kto zabił? Jak się kończy film oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-08-25T16:24:22+02:00
15:49
Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł
Aktualizacja: 2025-08-25T15:49:00+02:00
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA