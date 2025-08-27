Wystartował MFF w Wenecji 2025. Gdzie obejrzeć relację?

Ładowanie...

Wystartowała 82. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który po raz pierwszy odbył się w 1932 roku jako część Biennale. Dziś jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży filmowej, które stanowi platformę dla kina artystycznego i nowatorskiego. Zjeżdżają na nie twórcy z całego świata, licząc na zdobycie upragnionego Złotego Lwa (Leone d'Oro) - głównej nagrody, którą filmowcy chcieliby mieć w swojej kolekcji. Najlepsi aktorzy i aktorki otrzymują natomiast Puchar Volpiego (Coppa Volpi).

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji umożliwia nie tylko zapoznanie się z wybitnymi dziełami filmowymi - to również przestrzeń na to, by uwypuklić zmiany polityczne, kulturowe czy estetyczne. Wszystko to sprawia, że MFF w Wenecji pozostaje ikoną światowego kina.

REKLAMA

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 2025: gdzie obejrzeć?

Dziś, 27 sierpnia, wystartowała 82. edycja MFF w Wenecji. Wydarzenie potrwa do 6 września - tego dnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W międzyczasie zainteresowani widzowie będą mogli śledzić relacje z wydarzenia prosto z Włoch za pośrednictwem serwisu CANAL+, a także w mediach społecznościowych platformy. Dodatkowo w specjalnym wydaniu Aktualności Filmowych+ pojawią się wyjątkowi goście, którzy przeprowadzą nieszablonowe rozmowy. Nie zabraknie również festiwalowych plotek prosto zza kulis.

Relacja z 82. MFF w Wenecji dostępna w CANAL+

W tym roku obok wybitnych zagranicznych reżyserów, m.in. Guillermo Del Toro, Luki Guadagnino, Paolo Sorrentino, Yórgosa Lánthimosa czy Laszlo Nemesa, o nagrodę powalczą również polscy twórcy i twórczynie. Wśród nominowanych do nagrody znalazły się takie produkcje jak "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego, "Franz Kafka" Agnieszki Holland, "Światłoczuła" Tadeusza Śliwy czy "Vinci 2" Juliusza Machulskiego.

W tym roku jury, pod przewodnictwem amerykańskiego reżysera Alexandra Payne'a, przyzna nie tylko nagrodę główną festiwalu, lecz również wiele innych wyróżnień. Ponadto honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odbiorą niemiecki reżyser Werner Herzog oraz aktorka Kim Novak.

Oto pełna lista nominowanych filmów w konkursie głównym:

Frankenstein (reż. Guillermo del Toro)

Jay Kelly (reż. Noah Baumbach)

Bugonia (reż. Yorgos Lanthimos)

The Wizard of the Kremlin (reż. Olivier Assayas)

La Grazia (reż. Paolo Sorrentino) - film otwarcia festiwalu

Dom pełen dynamitu (reż. Kathryn Bigelow)

Stille Freundin (reż. Ildikó Enyedi)

The Testament of Ann Lee (reż. Mona Fastvold)

Father, Mother, Sister, Brother (reż. Jim Jarmusch)

Duse (reż. Pietro Marcello)

Un film fatto per bene (reż. Franco Maresco)

Árva (reż. László Nemes)

Ri gua zhong tian (reż. Cai Shangjun)

Elisa (reż. Leonardo Di Costanzo)

À pied d’œuvre (reż. Valérie Donzelli)

Smashing Machine (reż. Benny Safdie)

Nühai (reż. Shu Qi)

Obcy (reż. François Ozon)

Eojjeol suga eopda (reż. Chan-wook Park)

Sotto le nuvole (reż. Gianfranco Rosi)

W CANAL+ dostępne są również filmy, które zostały nagrodzone w poprzednich latach. W specjalnej kolekcji serwisu znalazły się m.in.: "Zielona granica", "Priscilla", "Ferrari", "Kobieta z...", "Chleb i sól", "Bestia", "Bezmiar" czy "Zła nie ma".

Oglądaj nagrodzone filmy w CANAL+ CANAL+ CANAL+

REKLAMA

O CANAL+ czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 27.08.2025 14:33

Ładowanie...