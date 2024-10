Aktorstwo to jego nałóg. Tłumaczy nam, dlaczego nie chce iść na odwyk - wywiad

Rafał Christ: „Drużyna A(A)” podejmuje trudny i delikatny w naszym kraju temat alkoholizmu. Podchodzi jednak do niego w lekki, komediowy i gatunkowy sposób. Czy praca nad tym filmem w jakiś sposób cię na tę kwestię uwrażliwiła?



Mikołaj Kubacki: I to bardzo. Sam teraz zupełnie inaczej podchodzę do alkoholu. Półtora roku temu zacząłem go ograniczać, a od pięciu miesięcy w ogóle nie piję. I mówię to z dumą, bo to budujące. Kiedyś wlewałem w siebie tę truciznę i pozwalałem jej przejąć nade mną kontrolę. Teraz to ja trzymam ją za cugle i decyduję o swoim zdrowiu psychicznym i fizycznym. Nawet ostatnio podczas premiery „Drużyny A(A)” nie zajrzałem do kieliszka, dzięki czemu obudziłem się na drugi dzień całkowicie sprawny i gotowy do życia. Gotowy zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Bo o to przecież w alkoholu chodzi. Sięgamy po niego najczęściej, żeby uciec przed problemami. Widać to też u bohaterów naszego filmu, którzy nie radzą sobie z codziennością i próbują ten ból uśmierzyć procentami. Tak jak mówisz, my ich przytulamy ciepłymi barwami, pięknym krajobrazem za oknem cystern, jakimi podróżujemy. To kino drogi, tylko ta droga okazuje się przede wszystkim metaforyczna: prowadzi w głąb terapii i wyjścia z uzależnienia. Moim zdaniem, popkultura właśnie w ten sposób powinna inspirować i sugerować widzom czy ogólniej społeczeństwu zmianę zachowania, podejścia do danych kwestii. Mówię tu też o naszym państwie i urzędnikach. Według mnie powinni zająć się tym tematem i wprowadzić jakieś restrykcje prawne związane ze spożytkowaniem alkoholu. W niektórych miastach to się już dzieje, ale w skali krajowej wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia.