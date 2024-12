Komedia z Robertem De Niro wyciska łzy. Rewelacyjna premiera na Prime Video

Gwiazdorsko obsadzony „Mój syn Ezra” (Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Whoopi Goldberg, Robert De Niro i inni) miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto we wrześniu ubiegłego roku; w maju 2024 trafił do kin, a teraz subskrybenci Prime Video mogą obejrzeć go w domowym zaciszu. Nie dajcie się zwieść pierwszemu wrażeniu (ani udziałowi Roberta De Niro, który w ostatnim czasie dobiera sobie role w, pisząc delikatnie, komediach gorszego sortu): film Tony’ego Goldwyna to obraz mądry, szczery i empatyczny.



Max Bernal (Cannavale) mierzy się z trudnym okresem w życiu. Dawniej był scenarzystą komediowym, obecnie próbuje swych sił w stand-upie, ale w tym kontekście trudno mówić o popularności czy dużych sukcesach. Co gorsza, mieszka z ojcem (De Niro), płacze po intymnych stosunkach z przypadkowo poznanymi kobietami i nie dogaduje się z byłą żoną, Jenną, ponieważ każde z nich ma inną wizję wychowania autystycznego syna, tytułowego Ezry. Neuroatypowy chłopak ma problem z przystosowaniem się do zasad rządzącym światem zewnętrznym, a Max często zabiera go ze sobą do klubów komediowych. Zależy mu, by syn ścierał się z prawdziwym światem i uczył się panujących w nim reguł - ku irytacji Jenny, która chciałby posłać Ezrę do specjalnej szkoły.



Na skutek serii nieporozumień Max otrzymuje trzymiesięczny zakaz widywania się z synem. Pewnej nocy, przepełniony emocjami, z którymi sam sobie nie radzi, decyduje się „uprowadzić” Ezrę, by ochronić go przed toksycznym otoczeniem i zabrać na wspólny występ w programie Jimmy’ego Kimmela. By to zrobić i dostać się na czas do Los Angeles, bohaterowie muszą przejechać przez cały kraj.