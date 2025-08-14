Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry

Ładowanie...

Na Prime Video akcja nie zwalnia. Najpierw - jeszcze w czerwcu - dostaliśmy wybuchowe "Odliczanie", które wciąż trwa. Potem przyszli "Sojusznicy" i "The Pickup" - komedie przy okazji dostarczające również adrenaliny. A teraz wracamy do czystej sensacji. "Motyl" wczoraj, 13 lipca, zadebiutował na platformie Amazona. I okazuje się, że powinien tam narobić sporo rozpierduchy.



"Motyl" to historia byłego amerykańskiego szpiega. David Jung ukrywa się w Korei Południowej. Jego spokojne życie rozpada się na kawałki, gdy przychodzi mu zmierzyć się z konsekwencjami trudnej decyzji z przeszłości. Staje się celem młodej zabójczyni i całej agencji, dla której pracuje. Brzmi na hit, bo użytkownicy Prime Video uwielbiają takie opowieści.

"MOTYLA" OBEJRZYSZ NA: MOTYL Prime Video

REKLAMA

Motyl - opinie o nowym serialu akcji Prime Video

Na razie próżno szukać "Motyla" na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Dajcie mu jednak chwilę czasu - ledwo co wleciał na platformę Amazona. Jeszcze może znaleźć swoją publiczność. Bo przecież opinie zbiera całkiem dobre. Na Rotten Tomatoes ma 72 proc. pozytywnych recenzji. I w tym wypadku widzowie wypowiadają się w tej samej manierze, co krytycy.

Użytkownicy Rotten Tomatoes (nie krytycy!!!) zdążyli napisać parę opinii - wszystkie są pozytywne. Jeden widz pisze, że jest przyzwoity, a inni z o wiele większym entuzjazmem idą o krok dalej:

Non stop akcji, dramatu i przewidywalnych tajemnic - fabuła bardzo chwytliwa. Nie mogłem przestać oglądać. Seans obowiązkowy



Wspaniały serial. Każdy składnik wpływa na jego sukces (...) Podbijanie akcji, intryga, zwroty akcji, dramat i zabójcze tempo. Bardzo rozrywkowy i wciągający.

W mediach społecznościowych czytamy podobne głosy. Widzowie piszą, że nie mogli się od "Motyla" oderwać i są zaskoczeni, jak dobry jest to serial:

REKLAMA

Oczywiście, zdarzają się też głosy przeciwne, bo niektórzy internauci piszą na X (dawny Twitter), że "Motyl" jest jednak zbyt generyczny. To kto ma rację? Najlepiej samemu się przekonać. Tym bardziej że Prime Video wrzucił wszystkie odcinki serialu naraz. Jest ich sześć, przez co produkcja idealnie nadaje się do zbindżowania w wolny wieczór przed długim weekendem.



Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 14.08.2025 13:25

Ładowanie...