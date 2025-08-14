REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy serial akcji Prime Video zaskoczył widzów. Jest aż tak dobry

Nowy serial pełen akcji wpadł na Prime Video. Użytkownicy z ostrożnością podeszli do "Motyla". Bo po seansie w mediach społecznościowych piszą, że są zaskoczeni, jak dobra jest ta produkcja.

Rafał Christ
motyl serial akcji amazon prime video co obejrzeć
REKLAMA

Na Prime Video akcja nie zwalnia. Najpierw - jeszcze w czerwcu - dostaliśmy wybuchowe "Odliczanie", które wciąż trwa. Potem przyszli "Sojusznicy" i "The Pickup" - komedie przy okazji dostarczające również adrenaliny. A teraz wracamy do czystej sensacji. "Motyl" wczoraj, 13 lipca, zadebiutował na platformie Amazona. I okazuje się, że powinien tam narobić sporo rozpierduchy.

"Motyl" to historia byłego amerykańskiego szpiega. David Jung ukrywa się w Korei Południowej. Jego spokojne życie rozpada się na kawałki, gdy przychodzi mu zmierzyć się z konsekwencjami trudnej decyzji z przeszłości. Staje się celem młodej zabójczyni i całej agencji, dla której pracuje. Brzmi na hit, bo użytkownicy Prime Video uwielbiają takie opowieści.

"MOTYLA" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
MOTYL
Prime Video
REKLAMA

Motyl - opinie o nowym serialu akcji Prime Video

Na razie próżno szukać "Motyla" na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Dajcie mu jednak chwilę czasu - ledwo co wleciał na platformę Amazona. Jeszcze może znaleźć swoją publiczność. Bo przecież opinie zbiera całkiem dobre. Na Rotten Tomatoes ma 72 proc. pozytywnych recenzji. I w tym wypadku widzowie wypowiadają się w tej samej manierze, co krytycy.

Użytkownicy Rotten Tomatoes (nie krytycy!!!) zdążyli napisać parę opinii - wszystkie są pozytywne. Jeden widz pisze, że jest przyzwoity, a inni z o wiele większym entuzjazmem idą o krok dalej:

Non stop akcji, dramatu i przewidywalnych tajemnic - fabuła bardzo chwytliwa. Nie mogłem przestać oglądać. Seans obowiązkowy

Wspaniały serial. Każdy składnik wpływa na jego sukces (...) Podbijanie akcji, intryga, zwroty akcji, dramat i zabójcze tempo. Bardzo rozrywkowy i wciągający.

W mediach społecznościowych czytamy podobne głosy. Widzowie piszą, że nie mogli się od "Motyla" oderwać i są zaskoczeni, jak dobry jest to serial:

REKLAMA

Oczywiście, zdarzają się też głosy przeciwne, bo niektórzy internauci piszą na X (dawny Twitter), że "Motyl" jest jednak zbyt generyczny. To kto ma rację? Najlepiej samemu się przekonać. Tym bardziej że Prime Video wrzucił wszystkie odcinki serialu naraz. Jest ich sześć, przez co produkcja idealnie nadaje się do zbindżowania w wolny wieczór przed długim weekendem.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
14.08.2025 13:25
Tagi: akcjaAmazonCo obejrzeć?Prime Video
Najnowsze
12:05
Nie Titanic, nie Zjawa. DiCaprio przyznał, który film jest dla niego najważniejszy
Aktualizacja: 2025-08-14T12:05:49+02:00
10:23
Nowy film z Johansson i Hanksem już na Netfliksie. Reżyser? Wes Anderson
Aktualizacja: 2025-08-14T10:23:01+02:00
9:27
Priscilla Presley w ogniu oskarżeń. Miała wykorzystać śmierć córki, by odzyskać majątek
Aktualizacja: 2025-08-14T09:27:34+02:00
8:21
Święto Wojska Polskiego 2025: gdzie oglądać transmisję na żywo?
Aktualizacja: 2025-08-14T08:21:34+02:00
19:19
Obcy: Ziemia - kiedy kolejne odcinki serialu z Disney+?
Aktualizacja: 2025-08-13T19:19:00+02:00
18:56
Długi weekend to ostatnia szansa, by zobaczyć wystawę Harry'ego Pottera
Aktualizacja: 2025-08-13T18:56:40+02:00
16:15
Widzowie zachwycają się thrillerem o toksycznej męskości. To nowość HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-13T16:15:24+02:00
15:29
Marty Supreme: zwiastun filmu. Oto Timothée Chalamet jako mistrz ping-ponga
Aktualizacja: 2025-08-13T15:29:39+02:00
14:27
Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania
Aktualizacja: 2025-08-13T14:27:26+02:00
13:37
Bitwa na Milionerów. TVN rzuca Polsatowi rękawicę
Aktualizacja: 2025-08-13T13:37:36+02:00
11:48
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków
Aktualizacja: 2025-08-13T11:48:22+02:00
10:55
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-13T10:55:30+02:00
10:14
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-13T10:14:49+02:00
9:32
Disney+ dodał serial sci-fi, na który czekało pół świata. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-08-13T09:32:24+02:00
8:56
Nikt nie wierzył, ale ten polski film się udał. Teraz wpada na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-13T08:56:53+02:00
8:51
Widzowie wydali wyrok. To najlepsze sci-fi na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-13T08:51:56+02:00
20:15
Cezary Pazura ujawnił, że 13 posterunek może wrócić, ale z jedną dużą zmianą
Aktualizacja: 2025-08-12T20:15:24+02:00
18:20
Będzie nowa Rodzina Addamsów od twórców Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-12T18:20:41+02:00
16:19
TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd
Aktualizacja: 2025-08-12T16:19:12+02:00
14:34
Wniósł flagę UPA na koncert w Warszawie. Teraz przeprasza
Aktualizacja: 2025-08-12T14:34:49+02:00
11:49
Netflix zrobił spin-off Johna Wicka przed spin-offem Johna Wicka. Widzowie zbierają szczęki
Aktualizacja: 2025-08-12T11:49:19+02:00
10:53
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne
Aktualizacja: 2025-08-12T10:53:41+02:00
9:26
Młody Rambo wybrany! To może się udać
Aktualizacja: 2025-08-12T09:26:53+02:00
8:58
Premiera Shreka 5 opóźniona. Ktoś się dziwi? My nie
Aktualizacja: 2025-08-12T08:58:25+02:00
20:22
Nowości w CANAL+. Fani teorii spiskowych i gier wideo będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-11T20:22:37+02:00
19:02
Kto jest odpowiedzialny za zniknięcia w Zniknięciach? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-11T19:02:00+02:00
18:33
Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika
Aktualizacja: 2025-08-11T18:33:00+02:00
18:01
Nowy film Netfliksa ogląda się jak rasowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-11T18:01:00+02:00
17:24
Ten thriller zyskał na Netfliksie drugie życie. Jakim cudem?
Aktualizacja: 2025-08-11T17:24:46+02:00
13:55
Demi Lovato i Joe Jonas znowu razem. Wykonali kawałki z Camp Rock
Aktualizacja: 2025-08-11T13:55:42+02:00
13:51
Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10
Aktualizacja: 2025-08-11T13:51:21+02:00
11:33
Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy
Aktualizacja: 2025-08-11T11:33:14+02:00
11:11
Nowe fantasy podbija Prime Video. A to przecież jeden z najgorszych filmów wszech czasów
Aktualizacja: 2025-08-11T11:11:36+02:00
10:01
We współczesnym kinie jest za mało nadziei i za dużo pesymizmu
Aktualizacja: 2025-08-11T10:01:30+02:00
8:28
Nie, Ewan McGregor nie wraca do Gwiezdnych wojen
Aktualizacja: 2025-08-11T08:28:41+02:00
18:23
Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów
Aktualizacja: 2025-08-10T18:23:00+02:00
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA