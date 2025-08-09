Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu

Ładowanie...

"Wojnie światów" i "Bez tlenu" udała się rzecz wręcz niesłychana. Te dwa filmy science fiction bezpardonowo pokazały wakacyjnemu hitowi Prime Video, gdzie jego miejsce. Przecież jeszcze do niedawna użytkownicy platformy Amazona nie mogli się oderwać od "Tego lata stałam się piękna". Young adultowy romans powróci oczywiście na szczyt listy najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju wraz z premierą nowego odcinka 3. sezonu. Na razie jednak musi zadowolić się najniższym stopniem podium.



Sytuacja w topce pokazuje nam, że upodobania użytkowników Prime Video szybko się zmieniają. W końcu w te wakacje young adultowe romanse wydawały się ulubionym gatunkiem subskrybentów. Najpierw listę najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona podbiło "Byliśmy łgarzami", potem 3. sezon "Tego lata stałam się piękna", a w międzyczasie bardzo wysoko utrzymywała się "Dziewczyna bad boya" i "Nowa ja". Teraz tego ostatniego filmu próżno szukać na liście najchętniej oglądanych produkcji w naszym kraju. Zamiast niego mamy "Naznaczonych". Ale dopiero na piątym miejscu.

Prime Video - co obejrzeć?

Bo w tym tygodniu użytkownikom Prime Video tylko science fiction w głowach. Najpierw - po premierze 30 lipca - rzucili się na "Wojnę światów". Może nie od razu wdrapała się ona na pierwsze miejsce listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona, ale teraz nie chce z niego zejść. Co, biorąc pod uwagę niską jakość produkcji, może wzbudzać pewien niepokój.

Tak, "Wojna światów" to nowa adaptacja przełomowej książki science fiction H.G. Wellsa. Niby jest to samograj, ale twórcy filmu postanowili podejść do oryginału z pomysłem. Żałosnym. Zrobili bowiem produkcję o inwazji kosmitów oglądanej... na ekranie monitora. Przez cały czas trwania opowieści zamknięci jesteśmy w ciasnej klitce agenta Departamentu Bezpieczeństwa, któremu przychodzi walczyć z obcymi na Zoomie i włamując się do komputera swojej córki.

Co prawda nowa "Wojna światów" próbuje bronić się tym, że nie jest tak naprawdę o inwazji kosmitów, tylko o inwigilacji i naszych związkach z technologią, ale jednak najazd obcych jest jej trzonem, co oznacza blockbusterowe ambicje produkcji. Niestety, wszystkie atrakcje podane są w urywkach i w podłej jakości. Zamiast na nich twórcy skupiają się na nudnej opowieści o głównym bohaterze, który próbuje ratować swoje dzieci, jednocześnie odkrywając prawdę o działaniach swojego przełożonego. Nuda!

Ale wygląda na to, że użytkownikom Prime Video starczy tylko etykietka science fiction. Jak jakiś tytuł zostaje nią opatrzony, nie zważają na jego jakość, tylko od razu ruszają do oglądania. Bo jak inaczej wytłumaczyć popularność "Bez tlenu"? Zajmujący drugie miejsce topki najpopularniejszych produkcji dostępnych na platformie film science fiction zabiera nas do niedalekiej przyszłości, kiedy to brak tlenu zmusza ludzi do poszukiwania schronienia pod powierzchnią ziemi. Maya robi wszystko, aby zaopiekować się swoją córką i odnaleźć zaginionego męża. Aż pewnego dnia do ich bunkra pukają nieznajomi. Nie są tymi, za których się podają, przez co ich wizyta zmienia się w brutalną walkę o przetrwanie.

I znowu - koncept brzmi intrygująco i gwiazdorskiej obsady w "Bez tlenu nie brakuje". Milla Jovovich, Sam Worthington i Common nie są jednak w stanie uchronić filmu od katastrofy. Na Rotten Tomatoes produkcja science fiction ma jedynie 14 proc. pozytywnych recenzji. Krytycy zarzucają jej brak konsekwencji, zbyt szybkie rozwiązywanie konfliktów i ogólny brak sensu. Jak jednak widać, użytkownikom Prime Video takie rzeczy nie przeszkadzają.

Fani science fiction z subskrypcją Prime Video mogą jedynie mieć nadzieję, że Amazon doda na swoją platformę jakieś lepsze filmy z ich ulubionego gatunku. Być może zdarzy się to już niedługo. W końcu serwis lubi nieraz zaskakiwać nowościami swoich użytkowników. Tylko serio: niech nie wrzuca już kolejnej "Wojny światów".



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Wojna światów Bez tlenu Tego lata stałam się piękna 3000 metrów nad ziemią Naznaczeni Ballard Byliśmy łgarzami Odliczanie Dziewczyna bad boya Klucz do przeszłości

Rafał Christ 09.08.2025 09:14

