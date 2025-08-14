REKLAMA
Netflix wrzucił chory film od twórcy Atomówek. Ledwo wytrzymałem do końca

"Rach, ciach!" to wyzwanie bez obciachu rzucone widzowi. Netiflix chce bowiem, żebyśmy przez niespełna 1,5 godziny oglądali coraz to mniej wysmakowane żarty o kupie, moczu i seksie. Nowa animacja Genndy'ego Tartakovsky'ego dla dorosłych potrafi jedynie obrzydzać. W żadnym momencie nie bawi.

Rafał Christ
OCENA :
3/10
Kupa, kupa, jedna wielka kupa - to zarówno opinia o filmie, jak i skrótowy opis jego fabuły. Genndy Tartakovsky zachowuje się tak, jakby po tych wszystkich "Samurajach Jackach" i "Primalach" przepaliły mu się kabelki, dlatego teraz postanowił zaserwować nam festiwal gówniarskiego humoru, który opiera się na jednej zasadzie: im bardziej knajacko, tym śmieszniej. Dlatego "Rach, ciach!" zaczyna się od psa Byka, kopulującego z nogą babci. Jest źle, a robi się jeszcze gorzej, gdy główny bohater wychodzi na spacer i spotyka kolejnych czworonożnych przyjaciół. Wtedy w pełni objawiają się skatologiczne fiksacje twórcy. Dostajemy kupę z tyłka, kupę w pysku i kupę na głowie mopsa.

"Nic co psie, nie jest mi obce" - zdaje się mówić Tartakovsky. Tylko wszystko, co psie, sprowadza się dla niego do potrzeb fizjologicznych i seksualnych. Nic tu więcej nie ma. Fabuła to tylko pretekst do pokazywania coraz bardziej niewybrednych żartów. Byk - po zbyt częstych rozmowach o genitaliach - odkrywa, że ma zostać wykastrowany. Rusza więc w miasto, aby przeżyć ostatnią noc z jajami po samczemu. Razem z przyjaciółmi, zapamięta tę noc na zawsze. W przewidzianych atrakcjach jest jedzenie śmieci, rozrywanie wiewiórki na strzępy, a nawet podróż do zwierzęcego burdelu.

Rach, ciach! - recenzja animacji dla dorosłych Netfliksa

W kontrze do tych wszystkich maczystowskich rozrywek, mamy wątek romantyczny. Byk podkochuje się bowiem w swojej sąsiadce, wystawowej Miodzi. Jako kundel nie ma jednak szans u rasowej suni. Z drugiej strony ona uważa, że nie ma szans u wyzwolonego życiowo kundla. Mogłaby z tego wyjść całkiem niezła satyra na relacje międzyklasowe, gdyby tylko Tartakovsky nie sprowadził tematu do paru wyświechtanych klisz i jednego niesmacznego żartu z gwałtem w tle.

Tartakovsky ewidentnie próbuje nadać swojej opowieści satyryczny pazur, ale ma ten sam problem, co "Sausage Party" - unikając natrętnego moralizatorstwa, zmienia się w totalną bzdurę. Bo widzimy, jak psy uprawiają seks na człowieka, sunie wiją się na prętach, niczym striptizerki, a jamnik zamiast gonić za piłeczką, woli zdobywać nowych fanów na Instagramie. To są takie wtręty, które siłą rzeczy każą czytać się jako metafory ludzkiego zachowania. Z tym że Tartakovsky ich nie wplata w swoją opowieść, tylko nam je narzuca. Podaje je z bolesną dosłownością, nie bardzo przy tym wiedząc, co z nimi zrobić. One są, żeby było śmiesznie, a tylko obnażają brak koherentnej wizji i strategii.

"Rach, ciach!" ma w sobie fabularną dezynwolturę Cartoon Network w jego najlepszych latach. Z założenia ma być przesadzone. Tylko Tartakovsky rozumie to w sposób prostacki: jako przeginanie pały. Próżno w tym szukać głupkowatego uroku "Laboratorium Dextera" czy "Atomówek". Jest raczej toporne. Wdzięk i lekkość zastępuje tu ordynarna gonitwa za kloacznym humorem. Wychodzi więc animacja dla dorosłych, którą można co najwyżej spuścić w kiblu.

Rafał Christ
14.08.2025 16:05
Tagi: AnimacjeCo obejrzeć?Filmy Netflix
