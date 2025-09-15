REKLAMA
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni

Ta nowość podbija serca użytkowników Netfliksa. Tym razem nie jest to twierdzenie na wyrost. "Nie ten Paryż" szybko stał się hitem platformy, przysparzając sobie sporą grupę fanów. Widzowie w mediach społecznościowych piszą, że pokochali tę kiczowatą komedię romantyczną.

Rafał Christ
nie ten paryż opinie komedia romantyczna netflix co obejrzeć
Nie bez powodu opis fabuły filmu "Nie ten Paryż" brzmi jak typowej komedii romantycznej. To po prostu jest typowa komedia romantyczna. Opowiada historię Dawn, która zgłasza się do programu randkowego, nie po to żeby znaleźć miłość swego życia, ale aby wygrać pieniądze i pojechać na wycieczkę do Paryża. Problem w tym, że nie trafia do stolicy Francji, a Paryża w Teksasie. I już chce wszystko odkręcać, kiedy młody Teksańczyk łapie jej serce na lasso.

Czy da się bardziej przaśnie i kiczowato? No nie! Ale właśnie w tym tkwi cały urok nowej komedii romantycznej Netfliksa. Nawet krytycy nie zjechali jej przecież od góry do dołu, bo na Rotten Tomatoes ma 10 recenzji, z czego 60 proc. jest pozytywnych. Jak na tego typu produkcję to przecież dużo.

Nie ten Paryż - opinie o komedii romantycznej Netfliksa

Jeszcze większe noty "Nie ten Paryż" zbiera od widzów. Nowa komedia romantyczna w miniony piątek, 12 września zawitała na Netfliksie i już zdążyła stać się hitem. Z miejsca przecież wdarła się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w Polsce. Według FlixPatrol w wielu innych krajach jest podobnie. Nic więc dziwnego, że media społecznościowe zalały zachwyty nad produkcją.

Oczywiście to nie jest tak, że użytkownicy Netfliksa przyjmują "Nie ten Paryż" całkowicie bezkrytycznie. "Kiczowata" to najczęstszy przymiotnik, jaki się w mediach społecznościowych pojawia w towarzystwie tytułu filmu. Mimo to widzowie podkreślają, że w tej swej "taniości" jest bardzo uroczy:

Netflix to król komedii romantycznych. Właśnie obejrzałam "Nie ten Paryż" i jak zwykle płakałam na koniec

Właśnie skończyłem "Nie ten Paryż" i jestem zaskoczony, jak bardzo uroczy jest ten film. Najlepszy romcom od Netfliksa od czasów "Swatamy swoich szefów"

"Nie ten Paryż" na Netfliksie jest tak kiczowaty, cały czas, a jednocześnie nie można mu odmówić uroku

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać "Nie ten Paryż" na pewno nie jest jakimś arcydziełem, ani nie zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii komedii romantycznych. Aczkolwiek jako ucieczka od codziennych problemów sprawdza się znakomicie. Dlatego użytkownicy tak chętnie się na niego rzucili w premierowy weekend. I ewidentnie tego nie żałują.

15.09.2025 15:21
