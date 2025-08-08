Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści

Ładowanie...

W październiku 2023 r. zachodnie media informowały, że oryginalna obsada pierwszoplanowa filmu „Sicario” z 2015 r. - Benicio del Toro, Emily Blunt i Josh Brolin - powróci w trzeciej części serii. Byłby to obsadowy powrót do korzeni serii po nieco rozczarowującym „Sicario 2: Soldado”, w którym Blunt w ogóle się nie pojawiła.



Od tamtej pory nie dowiedzieliśmy się o projekcie niczego nowego, jednak teraz, dwa lata później, Brolin podsycił emocje fanów, mówiąc w podcaście „Happy Sad Confused” (prowadzonym przez Joaha Horowitza), że perspektywa powstania trzeciego filmu jest „bardzo, bardzo realna”.

Sicario 3: film ma spore szanse powstać

Trzecia odsłona serii, często określana roboczym tytułem „Sicario: Capos”, znajduje się we wstępnych planach mniej więcej od 2018 r. Dwa lata temu producenci Basil Iwanyk i Erica Lee potwierdzili, że scenariusz był częściowo ukończony, zanim prace wstrzymał strajk WGA w Hollywood, a sam pomysł określili jako „świetny”. Na pewnym etapie w projekt zaangażowany był Christopher McQuarrie, który jednak ostatecznie zrezygnował - prawdopodobnie po to, by wesprzeć swojego przyjaciela, Toma Cruise’a, przy jego własnych przedsięwzięciach. Również Denis Villeneuve, reżyser pierwszej części, jasno dał do zrozumienia, że nie weźmie udziału w realizacji „trójki”.



Można przypuszczać, że Stefano Sollima również nie powróci, skoro ani Brolin, ani producenci w ogóle o nim nie wspominają. Cóż, może to i lepiej, bo jego sequel okazał się zaledwie cieniem pierwowzoru - pozbawionym tej surowej, intensywnej atmosfery. W tym miejscu można też zadać sobie pytanie, czy powrót do cyklu bez Villeneuve’a i Rogera Deakinsa (wybitne zdjęcia!) w ogóle ma sens?

Michał Jarecki 08.08.2025 09:01

