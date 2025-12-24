Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści

Ładowanie...

„The Mighty Nein” to produkcja bardzo nietypowa, bo pochodząca z zupełnie innego porządku. Nie jest bowiem ekranizacją gry, komiksu, książki czy notatki znalezionej w bucie George’a Lucasa. To produkcja, która swój rodowód wywodzi z gier fabularnych, a konkretnie z sesji emitowanych na żywo. Sesji autorstwa grupy aktorów głosowych Critical Role.



Ekipa z Critical Role podpisała z Prime Video umowę, na mocy której serwis ma pierwszeństwo w realizacji pomysłów na ich seriale. Tak też się dzieje i widzowie mogą oglądać efekt ich wspólnej pracy, czyli „Legendę Vox Machiny”. Sukces serialu był tak wielki, że Prime Video na warsztat wzięło kolejne odsłony ich wspólnych przygód. Tak powstało „The Mighty Nein”.

REKLAMA

The Mighty Nein – co z 2. sezonem?

Oba seriale cieszą się dużą popularnością. Zanim jeszcze pierwszy odcinek serialu trafił do Prime Video Travis Willingham, współtwórca Critical Role Productions powiedział na panelu IGN w czerwcu tego roku, że część aktorów głosowych nagrała już wszystkie swoje kwestie do zarówno pierwszego, jak i drugiego sezonu. Oznacza to, że kolejna seria była pewna, zanim do serwisu trafił premierowy odcinek i że prace nad oboma częściowo się na siebie nakładały. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo produkcja animacji jest relatywnie tania, a „Legenda Vox Machiny” okazała się być bardzo popularnym serialem.



Studio Titmouse, które zajmuje się produkcją zarówno „The Mighty Nein”, jak i „Legendy Vox Machiny” aktualnie musi pracować przy animacji i postprodukcji. Trzeba jednak podkreślić, że nie mamy oficjalnego potwierdzenia od samego Amazona.

Kiedy moglibyśmy spodziewać się 2. sezonu?

Przy tym tempie prac, premiera kolejnego sezonu najpewniej odbędzie się już w 2026 roku. Choć nie wiemy jeszcze na pewno, kiedy to nastąpi.

Finałowy odcinek premierowego sezonu serialu już trafił na Prime Video.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA

Konrad Chwast 24.12.2025 11:19

Ładowanie...