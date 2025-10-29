REKLAMA
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem

Wielu widzów zakładało, że w serialu „Witajcie w Derry” zobaczymy To pod postacią klauna Pennywise’a dopiero w ostatnim odcinku sezonu. A jednak według najnowszych informacji, które trafiły do sieci, antagonista pojawi się na ekranie kilka godzin wcześniej.

Michał Jarecki
to witajcie w derry pennywise kiedy
Zarówno w serialu „To: Witajcie w Derry”, jak i w oryginalnej powieści i adaptacjach filmowych tytułowe To stanowi ucieleśnienie strachu. To straszliwa, zła kosmiczna istota licząca miliardy lat, która przed wiekami trafiła na Ziemię i od tamtej pory budzi się co mniej więcej trzy dekady, by polować na dzieci i żywić się ich przerażeniem. Pennywise, Tańczący Klaun to tylko jedna z jego postaci - To może bowiem przybrać niemal dowolną formę, opierając się na lękach ofiar.

W „Witajcie w Derry”, podobnie jak w dwóch kinowych filmach sprzed kilku lat, Pennywise’a portretuje Bill Skarsgard. Jego kreacja tak bardzo przypadła do gustu fanom, że twórcy serialu postanowili poprosić go o powtórzenie roli, na co Skarsgard - ostatecznie również współproducent projektu - ochoczo przystał.

Po premierze 1. odcinka, w którym - zgodnie z zapowiedziami twórców - Tańczący Klaun jeszcze się nie pojawia (choć To jest tam jak najbardziej obecne), widzowie zaczęli dopytywać, kiedy mogą spodziewać się występu tej postaci. HBO Max skrywa tę informację, nie chcąc psuć nikomu zabawy, ale scooperzy nie śpią.

To: Witajcie w Derry - kiedy pojawi się Pennywise? W którym odcinku go zobaczymy?

Jeśli wierzyć sprawdzonemu scooperowi, Danielowi Richtmanowi (za pośrednictwem FearHQ.com), który częściej dostarcza fanom potwierdzane później informacje niż się myli, Pennywise zadebiutuje już w 5 odcinku, czyli 24 listopada. Co więcej, pojawi się też we wszystkich kolejnych epizodach - aż do finałowego.

Przez kilka najbliższych tygodni twórcy będą jedynie stopniowo podsycać napięcie i sugerować jego obecność, zanim Pennywise powróci w wielkim stylu w 5. odcinku. Swoją drogą, na ograniczony czas ekranowy klauna mógł też wpłynąć napięty harmonogram Skarsgårda - twórcy od początku uprzedzali, że w 1. sezonie nie będzie go tak dużo, jak moglibyśmy zakładać (ale już w kolejnych dwóch: owszem).

Producentka wykonawcza Barbara Muschietti wyjaśniła:

Od pierwszego filmu zależało nam, by traktować Pennywise’a jako postać nieprzewidywalną. Aby to osiągnąć, nie można pozwolić widzom się do niego przyzwyczaić. (...) Mówiłam to już wcześniej - on jest naszym rekinem. Trzeba go wprowadzać w odpowiednich momentach, z całą jego złożonością. W przeciwnym razie „To” traci swoją moc. Jestem absolutnie przekonana, że wciąż pozostaje tak przerażający właśnie dzięki temu stopniowaniu.

Z kolei howrunner Brad Caleb Kane dodał, że „dwa filmy były pełne Pennywise’a”, a serial ma na celu „pokazanie innych form, jakie może przybierać, by wzbudzać strach, a jednocześnie głębiej wejść w psychikę bohaterów.”

Trzeba umiejętnie dawkować obecność Billa. Wiemy, że Pennywise istnieje w tle od początku - słychać jego głos, śmiech, widać balon. Czasem otwierają się oczy w miejscu, w którym najmniej się ich spodziewasz - i wtedy wiesz, że on nadchodzi. (...) Chodzi o to, by maksymalnie podkręcić oczekiwanie, bo gdy w końcu się pojawi, będzie to spektakularne. I znacznie brutalniejsze niż wszystko, co widzieliście w filmach.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat "Tego", śpieszymy z pomocą. Pisaliśmy już o tym, kiedy do serwisu wpadną kolejne odcinkiTu bez spoilerów oceniliśmy pięć epizodów sezonu, a tutaj - już spoilerowo - epizod pilotażowy. Jeśli zaś chcecie wiedzieć, jak zmieniono chronologię, zajrzyjcie do tego tekstu. W tym artykule omawiamy związek produkcji ze "Lśnieniem", a tu porównujemy ekranowe inkarnacje Tańczącego Klauna.

Serial obejrzycie tutaj:
HBO Max
WITAJCIE W DERRY
HBO Max
Tagi: HBO MaxStephen KingTo
