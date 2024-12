"Ukryty poziom" od Prime Video to cyniczny skok na naszą kasę. Nie tędy droga do serc graczy

Odcinki "Ukrytego poziomu" to szybkie strzały - liczą sobie po kilkanaście minut, przez co idealnie nadają się do oglądania w przerwach między wbijaniem kolejnych leveli w ulubionej grze. Można by to nawet zaliczyć na plus serialu, gdyby nie to, że czuć w tym cynizm Amazona. Jakby firma wyszła z założenia, że można rzucić graczom jakieś ochłapy, a oni i tak się na nie rzucą. A takie podejście powinno szybko skończyć się skuciem.



