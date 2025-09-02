Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?

Ładowanie...

Z „Black Sails” sprawa jest o tyle interesująca, że sam serial budzi pewne emocje. Po pierwsze chodzi o to, że nikt tak do końca nie wie, jak się on nazywa. Jasne, angielski tytuł jest znany. A polski? Cóż do tej pory serial funkcjonował w Polsce po prostu jako „Piraci”. Pod takim tytułem znajdziecie go w popularnych serwisach agregujących wiedzę o filmach i serialach, ale ostatnio pojawiło się bardziej dosłowne tłumaczenie tytułu, czyli… „Czarne żagle”.

Czarne Żagle (Black Sails) – gdzie obejrzeć?

„Piraci” to serial, który zamówiła stacja Starz i w 2014 roku jego pierwszy sezon ujrzał światło dzienne. Produkcja doczekała się w sumie 4 sezonów, a ostatni ukazał się 2017 roku. Od 2014 był emitowany za pośrednictwem Canal+, a następnie przez jakiś czas był dostępny również na Netfliksie. Niestety kilka lat temu zniknął ze streamingu i z linearnej telewizji. I słuch po nim zaginął.



W zeszłym tygodniu serwis Amazona Prime Video poinformował, że od teraz do swojej płatnej oferty wprowadza również możliwość wykupowania seriali. Nie byłoby w tym ogłoszeniu nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że do oferty trafiło kilka tytułów, które aktualnie nie są dostępne nigdzie indziej, czyli nie da się ich obejrzeć legalnie. Jednym z nich jest właśnie serial „Piraci”, który w serwisie Amazona zatytułowany jest właśnie jako „Czarne żagle”.



Czytaj także: Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma

Ile kosztują Piraci?

W Prime Video dostępne są wszystkie 4 sezony serialu. Można wykupić je na dwa sposoby:

Po jednym odcinku za 4,99 zł

Po całym sezonie za 20,99 zł

Co bardziej się opłaca? Płacąc za cały sezon, za wszystkie 4 będzie trzeba zapłacić w sumie 83,96 zł. Jeśli zdecydujecie się wykupywać je po jednym, to w sumie zapłacicie 189,62 zł (w sumie wyemitowano 38 odcinków).

Konrad Chwast 02.09.2025 19:15

