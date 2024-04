„Parasyte: The Grey” od Netfliksa to nie „The Last of Us”, ale tutaj ludziom też coś wchodzi do głów

Produkcja „Parasyte: The Grey” to jednak nie tylko wątki science fiction. Mamy tutaj do czynienia również z relacjami międzyludzkimi. Głównej bohaterce pomaga pewien policjant, który traktuje ją jak własną córkę. Mają oni wspólną przeszłość i przez to właśnie są ze sobą tak blisko. Ich sceny ogląda się z naprawdę dużą przyjemnością. W tym całym chaosie dbają o siebie nawzajem, aby nikomu nie stała się krzywda. Do ich duetu niedługo później dołącza chłopak, który pierwotnie chciał tylko odnaleźć zaginione siostry, ale z czasem przywiązuje się do tej dwójki. Ta mała rodzinka będzie razem mierzyła się ze wszelkimi zagrożeniami. Są to bohaterowie bardzo charakterystyczni, a ich poczynania skutecznie pobudzają zainteresowanie. Mamy więc tutaj dość uroczą nieporadność, konsekwencję, determinację oraz skrajne zagubienie. Niezłą ekipę żeście tutaj zmontowali, ale działa ona serialowo perfekcyjnie.



Jednak czy „Parasyte: The Grey” ma w sobie dużo z horroru? Niekoniecznie. Owszem, pasożyty, w swojej prawdziwej formie, są obrzydliwe, ale czy straszą? Raczej nie, a przynajmniej nie mnie. Nie nazwałabym tego wadą, raczej lekką nadinterpretacją. Wzbudzają na swój specyficzny sposób grozę, ale nie na tyle, żeby nie móc później spokojnie spać w nocy. Może jest to spowodowane stylem animacji? Jest ona w pewnych momentach dość kuriozalna, może nawet zabawna. Całkiem możliwe też, że jestem już spaczona dziwnymi bajkami z dzieciństwa, ale te unoszące się na ścięgnach oczy mnie rozśmieszają. Produkcje koreańskie nie przypadną do gustu każdemu, to wiadomo nie od dziś. Są specyficzne, a ich forma czy estetyka może być dla niektórych wręcz odpychająca. Jednak jeżeli chodzi o serial „Parasyte: The Grey”, to można raczej przymknąć na to oko lub dostrzec w tym pozytyw. Mi osobiście jest zwyczajnie ciężko podchodzić do tych strasznych stworów z pełną powagą. Jednakże to nie oznacza, że skreślam ten tytuł. Zupełnie nie. Mimo wszystko uważam, że w ogólnym rozrachunku jest zdecydowanie warty uwagi, a przede wszystkim waszego czasu. Przyjęłam ten klimat na klatę i bawiłam się bardzo dobrze.



Przy okazji trzeba zaznaczyć również, że najnowszy serial to nie pierwsze podejście do przeniesienia mangi na ekrany. Na platformie Netflix można też obejrzeć animowaną wersję oryginalnej historii – „Parasyte: The Maxim”. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę na japońskie anime z tego samego uniwersum, to zachęcam do zapoznania się z tytułem. Osobom chcącym sprawdzić, czy po prostu odpowiada im ten klimat w wersji aktorskiej, zdecydowanie „Parasyte: The Grey” powinno wystarczyć.