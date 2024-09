Wiedziałem, że to bardzo kontrowersyjny wątek i że ludzie będą zdenerwowani i poruszeni tym, co zobaczą. Myślę jednak, że trzeba osadzić to w kontekście całej sytuacji i pamiętać, że w pewnym sensie malujemy nowy obraz na podstawie czyjejś perspektywy. To nie musi być prawdziwa wersja tego, co się wydarzyło. Po prostu tak myśli Dominick Dunne i myślę, że są też inne miejsca w historii, w których jest to w pewien sposób zakorzenione (...). Sądzę, że celem serialu jest połączenie wszystkich tych perspektyw i pozwolenie widzom zasiąść w jury. Pod koniec sezonu po prostu podejmą decyzję na podstawie tego, w co sami wierzą. I myślę, że to naprawdę interesujący sposób opowiadania historii.