Od razu nadmienię, że doceniam finałowy kadr serialu, który jest dokładnie taki sam, jak w grze „The Last of Us: Part I”, chociaż twórcy romansowali z pomysłem zmiany go na inny, bardziej dosłowny. Jednocześnie nie mogę przeboleć, że wyjaśnili, z jakiego powodu bohaterka grana przez Bellę Ramsey jest taka wyjątkowa. Fani gry co prawda już dekadę temu wykoncypowali, iż może wynikać to z faktu ugryzienia jej matki w trakcie ciąży, ale pozostawało to w sferze domysłów. Aż do teraz.