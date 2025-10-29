REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj

"Dom pełen dynamitu" to najnowsza produkcja Netfliksa, która prędko stała się hitem. Thriller w reżyserii Kathryn Bigelow wywołał niemałe emocje - między innymi poprzez swoje zakończenie. Uważni widzowie, którzy zostają na napisach końcowych, powinni się zorientować, że zostawiono tam dla nich pewną niespodziankę. Wyjaśniamy.

Adam Kudyba
dom pelen dynamitu napisy
REKLAMA

Kathryn Bigelow to twórczyni znana z ręki do "amerykańskiej tematyki". "Hurt Locker. W pułapce wojny", "Wróg numer jeden" - to tylko część jej dorobku, a co ciekawe, jest też pierwszą kobietą w historii, która otrzymała Oscara za reżyserię. Czy "Dom pełen dynamitu" również ma szansę zamieszać w nadchodzącym sezonie nagród? Niewykluczone - biorąc pod uwagę niezwykle aktualną tematykę w postaci nuklearnych i politycznych napięć, a także uznanego nazwiska reżyserki czy ponadprzeciętnej obsady. Film wyróżnia się również nieoczywistą strukturą fabuły i zakończeniem, które zafundowało widzom sporo emocji.

Uwaga, w dalszej części tekstu pojawią się spoilery.

REKLAMA

Dom pełen dynamitu - ukryte zakończenie

"Dom pełen dynamitów" to film, którego fabuła jest prowadzona w sposób daleki od klasycznego. Opowiadana historia jest rozbita na kilka perspektyw tego samego wydarzenia - widzimy różne strony historii, które orientują się, że do uderzenia pocisku w Stany Zjednoczone zostało zaledwie 19 minut. Dzięki temu produkcja unika wyczerpania tematu - możemy obserwować reakcje pracowników Centrum Sytuacyjnego Białego Domu, centrum dowodzenia wojskowego, a także samego prezydenta i jego otoczenia. Choć uderzenie rakiety w Stany Zjednoczone jest centralnym punktem fabuły "Domu pełnego dynamitu", twórcy ostatecznie nie pokazują nam tego momentu - widzimy jedynie ludzi reagujących na zbliżające się zagrożenie. To niewątpliwie celowy zabieg reżyserki, która chciała skupić się od początku do końca na konkretnych postawach w obliczu katastrofy.

Napisy końcowe nierzadko skrywają pewne tropy, zdarza się, że twórcy filmów pomiędzy nimi umieszczają również sceny. Choć takowych nie znajdziemy tutaj, to ci widzowie, którzy nie wyłączyli filmu w trakcie napisów końcowych, znajdą tam zastanawiający element. Otóż w pewnych momentach, gdy pojawiają się nazwiska osób zaangażowanych w film - w przypadku obsady np. przy nazwisku Jonaha Hauer-Kinga - można usłyszeć eksplozje ok. 1:45 czasu trwania filmu. Potwierdzi to napis [explosion], oczywiście o ile użytkownik ma w trakcie filmu włączoną opcję closed caption (która jest transkrypcją dialogów oraz opisem innych dźwięków, np. muzyki, efektów dźwiękowych) w materiale wideo. Wybuchy kilkukrotnie się powtarzają, a interpretacji tego nie brakuje - jedni biorą to za zwyczajny element ścieżki dźwiękowej i interpretacyjny błąd w napisach, drudzy zaś biorą to za ukazanie katastrofy bez pokazywania czegokolwiek, oparcia się jedynie na odgłosach eksplozji.

Sama reżyserka zabrała nawet głos na temat zakończenia, które rozemocjonowało wielu widzów. W rozmowie z Bulletin of Atomic Scientists wyjaśniła, dlaczego podjęła decyzję o niepokazywaniu momentu zderzenia:

Poczułam, że fakt, iż bomba nie wybuchła, był okazją do rozpoczęcia rozmowy. Gdyby na końcu nastąpił wybuch, wszystko byłoby w miarę zgrabnie zamknięte i można by wskazać palcem: "to źle, że się stało". Ale to, w pewnym sensie, zwolniłoby nas jako ludzkość z odpowiedzialności. A tak naprawdę to my jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie tej broni [...].

Swoje dorzucił również Noah Oppenheim, scenarzysta "Domu pełnego dynamitu":

Myślę, że widzowie są już nieczuli na obrazy powszechnej destrukcji. Przez lata kręciliśmy filmy oparte na komiksach, w których duże miasta zostają zrównane z ziemią, jakby nic się nie stało. Myślę, że po prostu zdecydowaliśmy się na inne podejście, aby uchwycić, na czym polega to zagrożenie.

Więcej o Domu pełnym dynamitu możecie przeczytać na łamach Spider's Web. Oceniliśmy film, omówiliśmy jego kontrowersyjne zakończenie oraz spróbowaliśmy wyjaśnić, o co tak naprawdę chodziło twórcom. Udzieliliśmy też odpowiedzi na pytanie o kontynuację i zaproponowaliśmy kilka podobnych tytułów.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
29.10.2025 10:31
Tagi: Filmy NetflixThrillery
Najnowsze
10:04
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:04:06+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
11:12
Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy
Aktualizacja: 2025-10-26T11:12:00+01:00
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
14:25
HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
Aktualizacja: 2025-10-25T14:25:00+02:00
13:09
To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Aktualizacja: 2025-10-25T13:09:00+02:00
12:02
HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
Aktualizacja: 2025-10-25T12:02:00+02:00
11:12
Najbardziej intensywny thriller roku trafił na Netfliksa. Paraliżuje widzów
Aktualizacja: 2025-10-25T11:12:00+02:00
10:11
Disney+ dostarcza świeżych kryminałów. Użytkownicy je kochają
Aktualizacja: 2025-10-25T10:11:00+02:00
9:31
Użytkownicy Prime Video stracili głowy dla young adultowych romansów
Aktualizacja: 2025-10-25T09:31:00+02:00
9:05
Perfekcyjny dreszczowiec wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Detektywa
Aktualizacja: 2025-10-25T09:05:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA