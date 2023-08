Najbardziej niedocenione "Gwiezdne wojny" zobaczysz jutro w TV. Powrotu TEJ postaci nikt się nie spodziewał

Jeśli nie widzieliście do tej pory filmu o młodościach ukochanego księżniczki Lei, to dziś macie teraz okazję go nadrobić. Produkcję, która w oryginale została zatytułowana „Solo: A Star Wars Story”, puści już jutro, czyli 1 września 2023 r. telewizja Polsat. Emisja została zaplanowana na godz. 22:10 i zakończy się o godz. 01:10 w nocy (przy czym sam film trwa 135 minut).



Jeśli nie macie dostępu do linearnej telewizji lub nie dacie rady w powyższym terminie zasiąść przed Polsatem, to oczywiście nic straconego, bo co jakiś czas wraca na antenę, a do tego można go zobaczyć w serwisie wideo na żądanie Disney+. Nie chcecie opłacać abonamentu? Za dyszkę wypożyczycie go w Platerze i w Apple TV, a przypisanie go do konta Apple na stałe kosztuje 55 zł.