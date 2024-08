Wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że lot z Warszawy do USA musiał zostać zatrzymany w związku z podejrzeniem o bombie na pokładzie samolotu. Okazało się, że był to fałszywy alarm, jednak policja zatrzymała w tej sprawie osiem osób. Wśród nich znaleźli się Jacek Murański oraz Boxdel i wszystko wskazuje na to, padli oni ofiarą spoofingu.